“موانئ” تضيف خدمة الشحن “fem1” إلى ميناء جدة الإسلامي

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) إضافة خدمة الشحن الجديدة “FEM1″ بالشراكة بين شركة ” C star “و شركة “UGL ” إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يعزز حركة الصادرات والواردات من وإلى الميناء، وفق رؤية تدعمها عمليات موثوقة وفعَّالة، وبيئة آمنة ومستدامة.

ويأتي ذلك في إطار جهود “موانئ” الرامية لتحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية، وتعزيزًا لتنافسية الموانئ، وزيادة قوة ربطها بموانئ الشرق والغرب؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: تشينغداو، وشنغهاي، ونينغبو، ونانشا في الصين، وكيلانج في ماليزيا، وإسطنبول في تركيا، بطاقة استيعابية تبلغ 2758 حاوية قياسية.

يُذكر أن إضافة خدمات الشحن الملاحية الجديدة إلى ميناء جدة الإسلامي يسهم في تعزيز مكانته المحورية بموقعه الإستراتيجي المميز، ما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، إضافة إلى تأكيد الميزة التنافسية له أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة، ومسافَنة الحاويات والبضائع.