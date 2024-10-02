الإقتصاد

ساما يُصدر مبادئ “الالتزام” و”المراجعة الداخلية” لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       2 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إصدار “مبادئ الالتزام” و”مبادئ المراجعة الداخلية” لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير القطاع.

 وجاءت هذه المبادئ لوضع إطار تنظيمي شامل، يسهم في تحديد مهام الوحدات الرئيسية في شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وتوضيح أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تجاه وحدة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية؛ وفق أفضل المعايير بهذا الشأن، بما يراعي حجم الشركة وطبيعة أعمالها.

 يشار إلى أن البنك المركزي السعودي قد طرح في وقت سابق مشروعَي مبادئ الالتزام ومبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري بهدف استطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حيالهما؛ وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذين المشروعين. ويمكن الاطلاع على هذه المبادئ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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