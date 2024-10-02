مركز الملك سلمان يواصل مساعداته وبرامجه الإنسانية

البلاد – الرياض

امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج حول العالم، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4 آلاف كرتون تمر للفئات الأكثر احتياجًا في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 24 ألف فرد.

كما وزّع المركز 375 سلة غذائية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 2.625 فردًا بواقع 375 أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا المتضررة من السيول والأمطار، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق؛ جراء الأزمة الإنسانية التي تمر به.

وفي لبنان، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية، كما وزّع المشروع 175 ألف ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفادت منها 12 ألف أسرة.

في السياق، نظم المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مجموعة من ورش العمل للاجئات السوريات في مخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ لتعريف المستفيدات بأهمية توظيف الخبرات والمهارات اللاتي اكتسبنها من الدورات السابقة، من خلال فتح مشاريع صغيرة لهن.

وفي جمهورية تنزانيا الاتحادية، قام الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالكشف على 50 شخصًا، وإجراء 30 عملية جراحية للقلب المفتوح في مدينة دار السلام، تكللت جميعها بالنجاح التام- ولله الحمد.

وإلى بولندا، حيث اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين في مدينة جيشوف، وقام الفريق الطبي التابع للمركز بتركيب الأطراف الصناعية لـ 21 مستفيدًا.