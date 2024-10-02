“روشن”: 9 مليارات تسهيلات ائتمانية

البلاد – الرياض

أعلنت مجموعة” روشن”، عن حصولها على تسهيلات ائتمانية مُجمعة من عدة بنوك بقيمة 9 مليارات ريال سعودي (2.4 مليار دولار أمريكي)، وتتميز هذه التسهيلات بأنها غير مقيدة بضمانات، مع إمكانية استخدامها بشكل متكرر؛ وفق احتياجات المجموعة خلال خمس سنوات، وتأتي في إطار إستراتيجية التمويل التي تنتهجها” روشن”، التي سيتم تخصيصها للأهداف العامة للمجموعة، كما سيتم استخدام التسهيلات الائتمانية لتمويل خطط التوسع والنمو الخاصة بمجموعة” روشن”. وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة”، أفيناش بانجاركار: إن هذا التمويل المُجمّع يعد دليلًا على الثقة التي يضعها السوق والبنوك في مجموعة روشن والقطاع العقاري بالمملكة، مؤكدًا المضي قدمًا في تعزيز إستراتيجيتها الطموحة.