الإقتصاد

“روشن”: 9 مليارات تسهيلات ائتمانية

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       2 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أعلنت مجموعة” روشن”، عن حصولها على تسهيلات ائتمانية مُجمعة من عدة بنوك بقيمة 9 مليارات ريال سعودي (2.4 مليار دولار أمريكي)، وتتميز هذه التسهيلات بأنها غير مقيدة بضمانات، مع إمكانية استخدامها بشكل متكرر؛ وفق احتياجات المجموعة خلال خمس سنوات، وتأتي في إطار إستراتيجية التمويل التي تنتهجها” روشن”، التي سيتم تخصيصها للأهداف العامة للمجموعة، كما سيتم استخدام التسهيلات الائتمانية لتمويل خطط التوسع والنمو الخاصة بمجموعة” روشن”. وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة”، أفيناش بانجاركار: إن هذا التمويل المُجمّع يعد دليلًا على الثقة التي يضعها السوق والبنوك في مجموعة روشن والقطاع العقاري بالمملكة، مؤكدًا المضي قدمًا في تعزيز إستراتيجيتها الطموحة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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