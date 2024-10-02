انطلاق بطولة أرامكو للفرق في الصين بمشاركة سفيرات جولف السعودية

متابعة – محمد الجليحي

تستعد مدينة شينزين الصينية لاستضافة سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2024، والتي ستقام في منتجع ميشين هيلز الشهير.

تعد هذه البطولة جزءًا من سلسلة بطولات الجولف العالمية للسيدات التي تنظمها جولف السعودية بالتعاون مع الجولة الأوروبية للسيدات ، وتهدف إلى تمكين جولف السيدات على المستوى العالمي، خاصة في منطقة آسيا .

وتأتي هذه البطولة كجزء من جهود جولف السعودية الرامية لتوسيع نطاق سلسلة بطولة أرامكو للفرق إلى الصين القارية لأول مرة، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز ونمو لعبة الجولف للسيدات في هذه المنطقة التي تحظى باهتمام عالمي متزايد في السنوات الأخيرة.

وتتميز البطولة بنظام فريد يجمع بين منافسات الفرق والفردي، حيث تتنافس 28 فريقًا يضم كل منها ثلاث لاعبات محترفات بالإضافة إلى لاعبة هاوية.

وستشهد البطولة مشاركة نخبة من نجمات الجولف المحترفات، على رأسهن اللاعبة المصنفة 11 عالميًا سيلين بوتييه، التي تشارك في سلسلة بطولة أرامكو للفرق لأول مرة في مسيرتها. تأمل بوتييه، التي تملك ستة ألقاب احترافية، بما في ذلك فوزها بلقب بطولة كبرى في “بطولة إيفيان 2023″، أن تحصد أول انتصار لها في هذا الموسم بعد مشاركاتها الأخيرة في أولمبياد باريس 2024 وكأس سولهايم حيث حلت في المركز الثامن عشر.

بالإضافة إلى بوتييه، تشارك في البطولة نخبة من اللاعبات العالميات مثل زيو لين، الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو والفائزة بلقب سلسلة بطولة أرامكو للفرق في هونغ كونغ 2023، ورونينغ ين المصنفة الرابعة عالميًا والفائزة ببطولة كبرى، بالإضافة إلى نجوم مثل أليسون لي، أنجل ين، ومانون دي رو من الجولة الأوروبية للسيدات.

كما تشهد سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في شينزين منافسة قوية بين نخبة من لاعبات الجولف العالميات.

وتبرز من بينهن رونينغ ين، المصنفة الرابعة عالميًا والفائزة ببطولة كبرى، التي تشارك في البطولة لأول مرة، وسيلين بوتييه، المصنفة 11 عالميًا والفائزة ببطولة كبرى أيضًا، والتي تسعى لتحقيق أول انتصار لها هذا الموسم. كما تشارك زيو لين، الفائزة في سلسلة بطولة أرامكو للفرق في هونغ كونغ 2023 والحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، إلى جانب موني هي، نجمة الجولة الأمريكية، وآنا نوردكفيست، الفائزة بثلاث بطولات كبرى ونائبة قائدة فريق أوروبا في كأس سولهايم.

بالإضافة إلى ذلك، تشارك في البطولة مجموعة من سفيرات جولف السعودية وسلسلة بطولة أرامكو للفرق من بينهن أليسون لي، الفائزة في سلسلة بطولة أرامكو للفرق في سوتوجراندي 2021 والرياض 2023، وأنجل ين، الفائزة ببطولة ضمن الجولة الأمريكية في الصين. وتضم القائمة أيضًا آن فان دام، التي حلت في المركز العشرين في بطولة AIG المفتوحة للسيدات 2024، وبرونتي لو، الفائزة في سلسلة بطولة أرامكو للفرق في لندن 2022، وأوليفا كوان، الفائزة ببطولة الفرق في سلسلة بطولة أرامكو للفرق في لندن 2021. كما أن بولين روسين-بوشار هي الكابتن الوحيدة التي نجحت في الدفاع عن لقب سلسلة بطولة أرامكو للفرق في فلوريدا 2023 وتامبا 2024.

وتتكون البطولة من 28 فريقًا، يتألف كل فريق من أربع لاعبات، ثلاث منهن محترفات وواحدة هاوية، حيث يساهمن جميعًا في النتيجة النهائية للفريق.

يبلغ إجمالي جوائز البطولة مليون دولار أمريكي، منها 500,000 دولار لمنافسات الفرق و500,000 دولار لمنافسات الفردي. ويعد هذا النظام المبتكر الذي يدمج بين الفرق والفردي من السمات المميزة لسلسلة بطولة أرامكو للفرق ، حيث يمنح الهواة فرصة فريدة للمنافسة جنبًا إلى جنب مع اللاعبات المحترفات على أعلى مستوى.

تأتي بطولة شينزين كجزء من سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تتألف من خمس بطولات تُقام سنويًا في مدن عالمية مختلفة. هذا العام، أقيمت البطولات السابقة في تامبا وكوريا ولندن، ومن المقرر أن تُختتم السلسلة في الرياض في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.