الرياض تستضيف أكبر تجمع في ( COP16).. السعودية تقود مبادرات مواجهة الجفاف في العالم

البلاد – جدة

أكدت المملكة أن تحديات الجفاف حقيقة عالمية بينتها المؤشرات العلمية، مشددة على أهمية التعامل معها على جميع الأصعدة المجتمعية، من خلال الإجراءات المناسبة والفعالة، وتطوير التقنيات بشتى أنواعها؛ مثل تقنيات التكيف والصمود، وبناء القدرات البشرية والتقنية؛ ليكون العمل متكاملًا، بما يحقق الأهداف المنشودة نحو المحافظة على الأراضي الصالحة واستصلاح الأراضي المتدهورة.

جاء ذلك في كلمة المملكة بمؤتمر” تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف” في جنيف، التي ألقاها الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد رئيس الفريق السعودي للمؤتمر مستشار رئاسة مؤتمر COP16 بالرياض الدكتور أيمن بن سالم غلام؛ بحضور القادة العالميين والخبراء؛ لمناقشة أطر السياسات الرامية إلى تعزيز القدرة على مواجهة آثار الجفاف عالميًا، كما سلط الضوء على المبادرات الطموحة للمملكة، بما في ذلك مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الخضراء”، التي تتضمن التعاون مع 19 دولة أخرى، فيما يدعم المركز الإقليمي للتغير المناخي هذه المبادرات.

وفي ختام كلمته، رحب الدكتور أيمن غلام بالمجتمع العلمي الدولي في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16؛ المزمع عقده في الرياض خلال الفترة من 3 إلى 13 ديسمبر القادم، مؤكدًا أن هذا الحدث سيكون أكبر تجمع للأطراف الـ 197 في الاتفاقية، كما سلط الضوء على مبادرتين رئيسيتين، تقودهما المملكة العربية السعودية في المؤتمر:” شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف”، و” المبادرة الدولية للإنذار المبكر بالغبار والعواصف الرملية”.