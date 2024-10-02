أمير الشرقية يثمن دعم القيادة للقطاع الصحي

البلاد – الدمام

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع الصحي وتطوير خدماته، مشيدا بحصول بنك الدم المركزي بالمنطقة على جائزة الاعتمادات المحلية والدولية لعام 2023 على مستوى القطاع الصحي بالمملكة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس، مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية الدكتور فارس بن عايض الهمزاني ، مشيرا سموه إلى أن هذه الجائزة تسهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم في المنطقة. بدوره أشاد الدكتور الهمزاني بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية غير المحدود لمبادرات وبرامج فرع وزارة الصحة بالمنطقة؛ والتي تهدف إلى تقديم خدمات صحية متميزة للجميع.