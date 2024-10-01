يهدف لرعاية المواهب الناشئة.. معامل البحر الأحمر تطلق برنامج «معمل المسلسلات»

البلاد – جدة

أعلنت معامل البحر الأحمر التابعة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن النسخة الثانية من برنامج” معمل المسلسلات”، الذي يهدف لتمكين سرد القصص التلفزيونية من خلال منظومة تعليمية متكاملة ومحفزة للإبداع والابتكار.

وأوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي شيفاني بانديا، أن معامل البحر الأحمر؛ تهدف لرعاية المواهب الناشئة، وتسعى لتوسيع نطاق أعمالها ليشمل تطوير المسلسلات التلفزيونية عبر برنامج معمل المسلسلات، تأكيدًا على التزام المؤسسة برعاية المواهب في مختلف مجالات صناعة الأفلام.

ويقدم برنامج” معمل المسلسلات” دورات تدريبية لتطوير النصوص التلفزيونية وتطويرها، إضافة لإنشاء منصة تنموية داعمة لكتّاب المسلسلات، من خلال إرشادهم وتدريبهم على المهارات اللازمة لتأليف أعمال تلفزيونية بمساعدة كوكبة من كتَّاب التلفزيون المحترفين، ومعدي البرامج وخبراء الصناعة، عبر ثلاث مراحل مختلفة.

ويتضمن البرنامج ورش عمل ودروسًا مكثفة، يقدّمها نخبة من الخبراء في عالم صناعة المسلسلات التلفزيونية، ضمن بيئة عمل جماعية محفزة، ومشاركة الفرق المختارة للبرنامج في عدد من ورش العمل المكثفة، إضافة إلى حضورهم لمنتدى”Film Independent” الذي يعد حدثًا مميزًا يسعى لتمكين صانعي الأفلام من رواية سردياتهم القصصية الآسرة، عبر تزويدهم بالأدوات والشبكة الاجتماعية الواسعة، التي تمكنهم من إتمام مشاريعهم لترى النور.