هيئة العقار تُطلِق مسرّعة أعمال

البلاد – الرياض

أطلقت الهيئة العامة للعقار مسرعة الأعمال في التقنية العقارية، بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومسرعة الأعمال العالمية؛ بهدف تسريع تطوّر ونمو الشركات الناشئة والريادية وتوسعها، لتكون داعمة للقطاع العقاري، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي؛ وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الهيئة أنّ برنامج مسرعات الأعمال في التقنية العقارية؛ يأتي في نسخته الأولى لبناء شركات ناشئة وريادية، تكون داعمة للقطاع العقاري، وتسهيل وصولهم لشبكة من المستثمرين الملائكيين والصناديق الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث يُقدم البرنامج عددًا من ورش العمل التدريبية المتخصصة وجلسات التوجيه والإرشاد والجلسات الاستشارية والتطويرية، التي يقودها خبراء ومختصون.