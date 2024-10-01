مونديال اليد..الخليج يهزم تاوباتى البرازيلى فى ترتيب المراكز

البلاد- جدة
فاز فريق الخليج السعودي على نظيره البرازيلي توباتي بنتيجة 29-27، ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع في بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية” السوبر جلوب” التي تستضيفها مصر.
كما نجح فريق الزمالك المصري في الفوز على نظيره كاليفورنيا انجلز الأمريكي 23/41، ضمن مواجهات ترتيب المراكز من الخامس حتى التاسع.
ويشارك في مونديال أندية اليد، 9 أندية، هي” الأهلي والزمالك والخليج السعودي وبرشلونة الإسباني وجامعة سيدني الأسترالي وفيزبريم المجري وتوباتي، وكاليفورنيا الأمريكي وماغديبورج الألماني.