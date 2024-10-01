الرياضة

مونديال اليد..الخليج يهزم تاوباتى البرازيلى فى ترتيب المراكز

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       1 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

فاز فريق الخليج السعودي على نظيره البرازيلي توباتي بنتيجة 29-27، ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع في بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية” السوبر جلوب” التي تستضيفها مصر.

كما نجح فريق الزمالك المصري في الفوز على نظيره كاليفورنيا انجلز الأمريكي 23/41، ضمن مواجهات ترتيب المراكز من الخامس حتى التاسع.

ويشارك في مونديال أندية اليد، 9 أندية، هي”  الأهلي والزمالك والخليج السعودي وبرشلونة الإسباني وجامعة سيدني الأسترالي وفيزبريم المجري وتوباتي، وكاليفورنيا الأمريكي وماغديبورج الألماني.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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