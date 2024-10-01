مونديال اليد..الخليج يهزم تاوباتى البرازيلى فى ترتيب المراكز

كما نجح فريق الزمالك المصري في الفوز على نظيره كاليفورنيا انجلز الأمريكي 23/41، ضمن مواجهات ترتيب المراكز من الخامس حتى التاسع.

ويشارك في مونديال أندية اليد، 9 أندية، هي” الأهلي والزمالك والخليج السعودي وبرشلونة الإسباني وجامعة سيدني الأسترالي وفيزبريم المجري وتوباتي، وكاليفورنيا الأمريكي وماغديبورج الألماني.