تعيين عبدالإله العسكر متحدثًا إعلاميًا للتأمينات الاجتماعية

الرياض : البلاد

أصدر معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، قرارًا بتعيين عبدالإله بن عبد العزيز العسكر متحدثًا إعلاميًا للمؤسسة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص المؤسسة على مد جسور التواصل والارتباط البناء مع عملائها بفئاتهم كافة، وكذلك لرفع مستوى الشراكة الإستراتيجية مع وسائل الإعلام المختلفة إيمانًا بدورها الفاعل في نشر المعلومة وتعزيز وعي الجمهور حول قطاع الحماية التأمينية، بالإضافة إلى مشاركة الجمهور لآخر المستجدات حول منتجات المؤسسة وخدماتها.

وقد حاز العسكر العديد من الشهادات والمؤهلات المهنية في هذا المجال، ويملك خبرة إعلامية واسعة في مجالات الإعلام والاتصال.