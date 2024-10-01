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الفارس الراجحي يتوج بالمركز الأول في بطولة “جرين ويتش”
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الفارس الراجحي يتوج بالمركز الأول في بطولة “جرين ويتش”

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       1 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي المركزالأول في شوط الجائزة الكبرى “Grand Prix CSI 5 ” في بطولة جرين ويتش ضمن جولات “ميجر ليغ” بالولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن عبد الرحمن بدر الراجحي شارك في العديد من البطولات المحلية والدولية، ومن ضمنها بطولة الدرعية الخاصة بالفروسية التي حصل فيها على المركز الثالث.

وتأهَّلَ الفارس عبدالرحمن الراجحي إلى بطولة كأس العالم في الفروسية أربع مرات، وفي المرة الأولى لم يكن عمره يتجاوز 14 عاماً واستطاع أن يحصل عام 2011 على بطولة العالم للفروسية.

وفي سياق آخر، تُوج المنتخب السعودي لقفز الحواجز بطلًا لبطولة كأس الأمم 2024م، التي أقيمت في مدينة الرباط بالمغرب على مدى أربعة أيام، حيث مثّل المنتخب السعودي الفرسان” رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، ومشاري الحربي، وخالد المبطي.

شارك في البطولة تسع دول، حيث جاء في المركز الثاني المنتخب الإيطالي، والمركز الثالث المنتخب البلجيكي، والمركز الرابع منتخب سويسرا، والمركز الخامس المنتخب الفرنسي، والمركز السادس المنتخب الإسباني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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