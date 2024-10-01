الفارس الراجحي يتوج بالمركز الأول في بطولة “جرين ويتش”

البلاد- جدة

حقق الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي المركزالأول في شوط الجائزة الكبرى “Grand Prix CSI 5 ” في بطولة جرين ويتش ضمن جولات “ميجر ليغ” بالولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن عبد الرحمن بدر الراجحي شارك في العديد من البطولات المحلية والدولية، ومن ضمنها بطولة الدرعية الخاصة بالفروسية التي حصل فيها على المركز الثالث.

وتأهَّلَ الفارس عبدالرحمن الراجحي إلى بطولة كأس العالم في الفروسية أربع مرات، وفي المرة الأولى لم يكن عمره يتجاوز 14 عاماً واستطاع أن يحصل عام 2011 على بطولة العالم للفروسية.

وفي سياق آخر، تُوج المنتخب السعودي لقفز الحواجز بطلًا لبطولة كأس الأمم 2024م، التي أقيمت في مدينة الرباط بالمغرب على مدى أربعة أيام، حيث مثّل المنتخب السعودي الفرسان” رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، ومشاري الحربي، وخالد المبطي.

شارك في البطولة تسع دول، حيث جاء في المركز الثاني المنتخب الإيطالي، والمركز الثالث المنتخب البلجيكي، والمركز الرابع منتخب سويسرا، والمركز الخامس المنتخب الفرنسي، والمركز السادس المنتخب الإسباني.