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السعودية .. فرص صناعية للاستثمارات الأمريكية

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       1 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

لوس أنجلوس- واس

دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، كبرى الشركات الأمريكية إلى استغلال الفرص الاستثمارية النوعية، التي تتيحها قطاعات صناعية واعدة؛ تركّز على تطويرها المملكة.

وبحث خلال اجتماع الطاولة المستديرة بمدينة لوس أنجلوس فرص نقل المعرفة والابتكار إلى 12 قطاعًا صناعيًا واعدًا؛ أبرزها الأغذية والأدوية والسيارات والطائرات، والصناعات العسكرية، والطاقة المتجددة، والآلات والمعدات.

واستعرض الوزير الممكّنات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب؛ لتسهيل رحلة استثمارهم في قطاعي الصناعة والتعدين، كما عقد اجتماعات ثنائية مع قادة شركات أمريكية كبرى في ولاية كاليفورنيا، وبحث معهم حلول الطاقة النظيفة في القطاعين، وأحدث تقنيات تصنيع المركبات الكهربائية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في صناعة السيارات وتوطينها، وتقنيات الطاقة المتجددة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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