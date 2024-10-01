السعودية .. فرص صناعية للاستثمارات الأمريكية

لوس أنجلوس- واس

دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، كبرى الشركات الأمريكية إلى استغلال الفرص الاستثمارية النوعية، التي تتيحها قطاعات صناعية واعدة؛ تركّز على تطويرها المملكة.

وبحث خلال اجتماع الطاولة المستديرة بمدينة لوس أنجلوس فرص نقل المعرفة والابتكار إلى 12 قطاعًا صناعيًا واعدًا؛ أبرزها الأغذية والأدوية والسيارات والطائرات، والصناعات العسكرية، والطاقة المتجددة، والآلات والمعدات.

واستعرض الوزير الممكّنات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب؛ لتسهيل رحلة استثمارهم في قطاعي الصناعة والتعدين، كما عقد اجتماعات ثنائية مع قادة شركات أمريكية كبرى في ولاية كاليفورنيا، وبحث معهم حلول الطاقة النظيفة في القطاعين، وأحدث تقنيات تصنيع المركبات الكهربائية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في صناعة السيارات وتوطينها، وتقنيات الطاقة المتجددة.