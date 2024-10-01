السائقة” يسرا جزار” تستعد لخوض تحدي باها أبوظبي 2024

الدمام-البلاد

تستعد البطلة السعودية يسرا جزار مع ملاحها فيصل السويح؛ لخوض تحد جديد، وهو أبوظبي باها في موسمه الثاني، الذي سينطلق يوم 12 أكتوبر، وتأمل فيه البطلة يسرا جزار تحقيق نتائج طيبة؛ لتبدأ مسيرة حصد الألقاب المحلية والدولية برفقه الكابتن فيصل السويح، الذي أصبح ملاحا لمتسابقة سعودية للمرة الأولى.

ولدى فيصل السويح رصيد من الإنجازات في مسيرته؛ أبرزها تحقيقه أداء لافتا ومميزا في رالي داكار 2024 لفئة الستوك حيث اعتلى منصة التتويج مع الكابتن إبراهيم المهنا صاحب الأرقام القياسية في صعود منصات التتويج.