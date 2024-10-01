البلوي توج الفائزين على أرض ميدان نجران.. كؤوس الاتحاد السعودي للهجن الأولى سعودية

الرياض – هاني البشر
نجح ملاك الهجن السعوديون، في الاستحواذ على أولى كؤوس الاتحاد السعودي للهجن 2024، بعد تحقيقهم كؤوس فئة “الحقائق” الأربع، في اليوم الافتتاحي من النسخة الرابعة، المقامة برعاية سمو أمير المنطقة؛ حيث توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن، محمد بن حماد البلوي، الملاك السعوديين على أرض ميدان نجران للهجن.
ونجحت المطية “أوتاد” لمالكها سعد محمد المري في تحقيق لقب الشوط الأول وكأس الاتحاد السعودي للهجن (بكار ـ مفتوح) بزمن بلغ 4:25.245 دقيقة، والمطية “المهيب” لمالكها رياض ثامر السعدون في تحقيق لقب الشوط الثاني وكأس الاتحاد السعودي للهجن (قعدان ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 4:31.018 دقيقة، والمطية “طرب” لمالكها محمد صالح الكربي في تحقيق لقب الشوط الثالث وكأس الاتحاد السعودي للهجن (بكار ـ عام) بتوقيت بلغ 4:30.440 دقيقة، والمطية “المهندس” لمالكها عايض رفعان القحطاني في تحقيق لقب الشوط الرابع وكأس الاتحاد السعودي للهجن (قعدان ـ عام) بتوقيت بلغ 4:22.682 دقيقة. كما خطفت المطية “المهندس” التوقيت الأفضل في فئة الحقايق، الفئة الأولى المعتمد مشاركتها في البطولة.
وشهدت فئة “الحقايق” إقامة 36 شوطًا، شارك فيها 1194 مطية، بواقع 883 مطية في الفترة الصباحية، و311 مطية في الفترة المسائية، قطعوا فيها مسافة 108 كلم بواقع (3 كلم) مسافة كل شوط.
من جهته، تنطلق غدًا منافسات فئة “اللقايا” الفئة الثانية المعتمد مشاركتها في البطولة، وذلك بإقامة 30 شوطًا، ومسافة كل شوط (4 كلم).
وخصص الاتحاد السعودي للهجن جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 10 ملايين ريال، تمنح لملاك الهجن الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.
تأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية؛ تتواكب مع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم؛ من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م