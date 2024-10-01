ارتفاع عدد الشهداء الأطفال و”الصحفيين” في غزة

البلاد – واس

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي إلى 174 شهيدًا، ومئات الجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن آخر الضحايا من الصحفيين، صحفية استشهدت هي وزوجها وأطفالها أمس في غارة إسرائيلية استهدفت منزلها بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

من جانبها أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين، تهدف لحجب الحقيقة، من خلال قتلهم ومنعهم من تغطية جرائم حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

من جانبها، وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 16859 طفلًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي.

وأشارت في تقريرها أن 25973 طفلًا باتوا يعيشون بدون أحد والديهم أو كليهما، يضاف إلى ذلك فقدان آلاف الأطفال لأطرافهم بفعل القصف الإسرائيلي.

من جانبها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن 650 ألف طفل حرموا من التعليم للعام الثاني على التوالي، بعد أن تسبب نزوحهم مع عائلاتهم في معاناة عميقة لهم، باتت تشكل رعبًا حقيقيًا على مستقبلهم، في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن كل أطفال القطاع يعانون من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى يومين 45 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، باعتقال 45 فلسطينيًا على الأقل، بينهم أطفال وأسرى سابقون. في سياق متصل، هاجم عشرات المستوطنين اليوم، حي وادي الربابة بمدينة القدس، واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

إلى ذلك، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 41595 شهيدًا، ونحو 96251 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 41 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.