مجموعة أباريل تحطم رقماً قياسياً في موسوعة جينيس بأكبر عدد من التوقيعات على قميص واحد احتفالاً باليوم الوطني السعودي

الرياض: البلاد

نجحت مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، بتحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس العالمية بأكبر عدد من التوقيعات على قميص واحد بمجموع 2,193 توقيعاً. حصل هذا الانجاز التاريخي بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي بشكل يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وكونها الشريك الحصري للأزياء خلال هذه الفعالية التاريخية، نجحت مجموعة أباريل في خلق أجواء تفاعلية للحضور، والرياضيين، ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي خلال هذه المبادرة الاستثنائية. حيث أصبح هذا القميص الذي حطم الرقم القياسي رمزاً للوحدة، والفخر الوطني، وطموحات كل مواطن سعودي. حضر الحفل عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، والإعلاميين، والمشاهير، والعديد من الشخصيات المهمة من أجل الاحتفال بهذه اللحظة المميزة.

ولا تعكس هذه المبادرة جهود والتزام مجموعة أباريل بتخطي الحواجز في مجال الأزياء فحسب، بل تسلط الضوء على دورها في تحقيق الأهداف على المستوى المجتمعي. هذا التحالف يساهم بشكل مباشر في رؤية السعودية 2030 من خلال تشجيع الشباب على المبادرة، وتعزيز التنوع، ونشر ثقافة الشمولية عبر الرياضة.

وقال السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل “نحن فخورون للغاية بتحقيق هذه الانجاز الذي يحتفل بقوة، واتحاد، وطموح الشعب السعودي. في مجموعة أباريل، هذا الانجاز ليس مجرد تحطيم رقم قياسي فحسب، بل هو تجسيد لالتزامنا بالمساهمة الفعالة من أجل تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر تمكين المجتمعات، ودعم الشباب، ونشر التنوع والشمولية في جميع مساعينا.”

وأكدت فعالية تحطيم الرقم القياسي على المكانة الريادية لمجموعة أباريل ومبادراتها الفعالة بشكل مؤثر على المجتمع. كما تسلط الضوء على جهود الشركة لإنشاء منصات النمو والاتحاد الاجتماعي.

وبهذا الانجاز، تستمر مجموعة أباريل في تحقيق التقدم نحو دمج الفخر الوطني مع قيم الشركة، مما يدعم رؤية المملكة بمستقبل أكثر استدامة وشمولية.