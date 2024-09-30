نفى أي نية لإلغاء البطولة.. الفيفا يعلن تفاصيل مونديال الأندية 2025

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الملاعب والمدن المستضيفة لنهائيات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ليحسم الجدل حول الأنباء التي ترددت حول الصعوبات التي تواجهها البطولة وتهدد بعدم إقامتها، وتقرر إقامة القرعة في ديسمبر المقبل.

وحدد “الفيفا” 11 مدينة و12 ملعبًا لاستضافة نهائيات كأس العالم للأندية 2025، ضمن فعاليات مهرجان غلوبال سيتيزن في سنترال بارك بمدينة نيويورك.

وسيستضيف ملعب ميتلايف ستيديوم في نيوجيرسي النهائي 13 يوليو 2025.

كما أعلن الفيفا إقامة حفل بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في ملعب” ميتلايف” في 19 يوليو 2026.

وجاءت قائمة المدن والملاعب المستضيفة كالتالي:

ميامي: استاد هارد روك

سياتل: لومين فيلد

لوس أنجليس: استاد روز بول

أورلاندو: استاد كامبينغ وورلد– استاد إنتر أند كو

أتالانتا: مرسيدس بنز أرينا

ناشفيل: جيوديس بارك

شارلوت: بنك أوف أمريكا

سينسيناتي: تي كيو إل

واشنطن: أودي فيلد

فيلادلفيا: لينكولن فاينانشنال فيلد

نيويورك (نيوجيرسي): ميتلايف

خماسي عربي

يشارك في البطولة التي تقام في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبلين، 5 فرق عربية هي” الهلال والعين الإماراتي والأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي”.

وبالإضافة للخماسي العربي، تأهل أيضًا 25 فريقًا هي:

• أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

• أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

• صنداونز الجنوب أفريقي (عن طريق التصنيف الأفريقي)

• تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

• ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

• مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

• بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

• باريس سان جرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

• إنتر ميلان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

• يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

• بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

• بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

• بروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

• أتلتيكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

• سالزبورغ النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

• بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

• فلامنغو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

• فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

• ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

• بوكا جونيورز الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

• مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

• سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

• كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

• باتشوكا المكسيكي (عن طريق التتويج ببطولة دوري أبطال كونكاكاف)

• أوكلاند سيتي النيوزيلندي (تصنيف أوقيانوسيا)

المقعدان المتبقيان:

بطل كوبا ليبرتادوريس 2024، وفريق من الدولة المستضيفة (أمريكا).