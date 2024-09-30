«ناديا».. روبوت محترف في إنجاز المهام

البلاد ــ وكالات

انتشر مقطع فيديو حديث لروبوت شبيه بالإنسان، يعرف باسم «ناديا»، فيما يتدرب على الملاكمة، باستخدام الواقع الافتراضي. ويظهر المقطع الروبوت «ناديا»، التابع لمعهد الإدراك البشري والآلي (IHMC)، وهو يتدرب على الملاكمة، بإعداد التقاط الحركة في الواقع الافتراضي، وعصا تحكم عن بعد، بحسب «إنترستينغ إنجينيرينغ».

ويظهر هذا الروبوت، كيف يمكن لأنظمة التشغيل عن بعد المتطورة، أن تساعد الروبوتات في إنجاز المهام الصعبة والعملية- حسب موقع «24»، ويتم التحكم في الروبوت بواسطة مهندس قريب، يرتدي نظارات الواقع الافتراضي (VR)، من خلال رابط مقيد، يتحكم المهندس بسهولة في ذراعي وساقي الروبوت «ناديا». ووفقاً لموقع IHMC «هذا الروبوت سيكون مفيداً بشكل خاص في مكافحة الحرائق والاستجابة للكوارث».