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«ناديا».. روبوت محترف في إنجاز المهام

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      30 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ وكالات

انتشر مقطع فيديو حديث لروبوت شبيه بالإنسان، يعرف باسم «ناديا»، فيما يتدرب على الملاكمة، باستخدام الواقع الافتراضي. ويظهر المقطع الروبوت «ناديا»، التابع لمعهد الإدراك البشري والآلي (IHMC)، وهو يتدرب على الملاكمة، بإعداد التقاط الحركة في الواقع الافتراضي، وعصا تحكم عن بعد، بحسب «إنترستينغ إنجينيرينغ».

ويظهر هذا الروبوت، كيف يمكن لأنظمة التشغيل عن بعد المتطورة، أن تساعد الروبوتات في إنجاز المهام الصعبة والعملية- حسب موقع «24»، ويتم التحكم في الروبوت بواسطة مهندس قريب، يرتدي نظارات الواقع الافتراضي (VR)، من خلال رابط مقيد، يتحكم المهندس بسهولة في ذراعي وساقي الروبوت «ناديا». ووفقاً لموقع IHMC «هذا الروبوت سيكون مفيداً بشكل خاص في مكافحة الحرائق والاستجابة للكوارث».

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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