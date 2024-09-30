ضمن الجولة الخامسة من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والعدالة.. والجبلين يستقبل الزلفي

حائل- خالد الحامد

تتواصل اليوم الاثنين منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بإقامة ثلاث مواجهات يتوقع أن تشهد إثارة وندية.

الجبلين VS الزلفي

على استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، يستقبل الجبلين نظيره الزلفي، في مباراة الطموحات المشتركة؛ للحصول على النقاط الثلاث.

فالجبلين بالمركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، ويأمل في تعويض نتائج البداية، خاصة بعد تقديمه مستوى مميزًا وإقصائه الفتح من مسابقة كأس الملك. في المقابل الزلفي العاشر برصيد 5 نقاط يطمح بالفوز رغم صعوبة اللقاء. الفريق قدم مستويات جيدة في الجولات الماضية، آخرها تعادله مع العدالة.

الحزم VS العدالة

في أقوى لقاءات الجولة، يلتقي الحزم مع العدالة على ملعب الأول بالرس. الحزم يأتي بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط، ويسعى لتعزيز رصيده أمام المنافس العدالة السادس بـ 7 نقاط، والذي يبحث بدوره عن النقاط الثلاث؛ لمواصلة مشواره الجيد والمنافسة على الصدارة، خصوصًا أنه يعيش فترة استقرار فني وعناصري.

جدة VS الصفا

يتطلع فريق جدة لمواصلة منافسته على مراكز المقدمة عندما يلتقي فريق الصفا على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة. حقق جدة الوصيف بـ 10 نقاط نتائج مميزة في الجولات الماضية، كان آخرها الفوز على الباطن، ويأمل في عدم التفريط بالوصافة، فيما يدخل الصفا اللقاء، وهو يعاني من حالة تدهور كبير؛ جراء خسارته الأخيرة من النجمة، ويقبع في المركز 15 برصيد 3 نقطة، ويأمل أن تكون صحوته ابتداء من لقاء اليوم.