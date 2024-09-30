الرياضة

شاهد| الأهلي يتخطى الوصل بثنائية في النخبة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      30 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
واصل فريق الأهلي مسيرته الناجحة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ونجح في تحقيق فوز جديد خارج الديار، على مضيفه الوصل الإماراتي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

سجل اللاعب رياض محرز هدفًا مبكرًا لصالح الأهلي في الدقيقةالثالثة من بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 38،أضاف البرازيلي روجير إيبانيز الهدف الثاني لفريق الأهلي.

بتلك النتيجة، حافظ الأهلي على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين، بينما تجمد رصيد الوصل الإماراتي عند 3 نقاط في المركز الخامس.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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