شاهد| الأهلي يتخطى الوصل بثنائية في النخبة الآسيوية

محمود العوضي- جدة
واصل فريق الأهلي مسيرته الناجحة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ونجح في تحقيق فوز جديد خارج الديار، على مضيفه الوصل الإماراتي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.
سجل اللاعب رياض محرز هدفًا مبكرًا لصالح الأهلي في الدقيقةالثالثة من بداية اللقاء.
وفي الدقيقة 38،أضاف البرازيلي روجير إيبانيز الهدف الثاني لفريق الأهلي.
بتلك النتيجة، حافظ الأهلي على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين، بينما تجمد رصيد الوصل الإماراتي عند 3 نقاط في المركز الخامس.
هدف |
الأهلي السعودي يتقدم 1 – 0 على الوصل الإماراتي عبر رياض محرز في الدقيقة 3 #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة || #الوصل_الأهلي#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/eDQhfa3vKY
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 30, 2024
هدف |
الأهلي السعودي يتقدم 2 – 0 على الوصل الإماراتي عبر روجر ايبانيز في الدقيقة 38#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة || #الوصل_الأهلي#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/15ap4Yd6Tz
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 30, 2024