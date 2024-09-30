رحلة غامرة عبر الزمن.. «لحظات العُلا» تطرح تذاكر مهرجان الممالك القديمة

البلاد – العلا

أعلنت” لحظات العُلا” طرح تذاكر مهرجان الممالك القديمة لهذا العام؛ الحدث التراثي الأبرز على مستوى المنطقة، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 30 نوفمبر.

وسيحظى ضيوف العُلا بفرصة فريدة للانغماس في رحلة غامرة عبر الزمن؛ حيث سيتمكنون من التعرّف على أسرار الحضارات والممالك القديمة، التي ازدهرت في الواحة القديمة منذ آلاف السنين.

وتعود النسخة الثالثة من المهرجان لتتصدر المشهد، مع مجموعة متنوعة من التجارب النهارية والرحلات الاستكشافية، والجولات الليلية المستوحاة من قصص الماضي العريق للعُلا، التي يقدّمها فريق متخصص، ما يجعل تجربة الضيوف لا مثيل لها.

وتشمل المحطات التراثية موقع الحجر؛ أول موقع سعودي يُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ووادي النعام، وهو وادٍ رائع يضم تشكيلات صخرية في غاية الروعة، وممرات بلدة العُلا القديمة، المعروفة كواحدة من أفضل القرى السياحية في العالم. كما تنضم قاعة مرايا إلى قائمة الأماكن المستضيفة لأول مرة، حيث ستحتضن مجموعة من القطع الأثرية، التي يتم عرضها في المنطقة لأول مرة، بالتعاون مع متحف نابولي الوطني للآثار. كما تواصل لحظات العُلا رفع مستوى الحماس والتوقعات لمهرجان الممالك القديمة؛ حيث أزاحت الستار عن مجموعة من الفعاليات المميزة، التي ستزين نسخة هذا العام، ما يعد عشاق التاريخ والتجارب الثقافية بتجربة استثنائية تتكامل مع الطبيعة الصحراوية للمنطقة.

وتُعد تجربة طريق البخور في بلدة العُلا القديمة من أبرز فعاليات المهرجان، حيث تأخذ الضيوف في رحلة غامرة بين ممرات المباني الطينية التراثية، تجمع هذه التجربة الفريدة بين العروض الحية والتقنيات الحديثة؛ لتروي قصصًا تفاعلية تكشف عن كنوز أثرية بأسلوب مبتكر، يمزج بين الماضي والحاضر في أجواء ساحرة.