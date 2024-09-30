توطين الحلول الذكية للعمليات التعدينية

البلاد ــ الرياض

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعات ثنائية مع قادة أبرز شركات الخدمات التعدينية المشاركة في معرض MINExpo INTERNATIONAL 2024، المقام في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، بحث خلالها توطين أحدث الحلول الذكية في عمليات التعدين، والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين السعودي.

وبحث معاليه مع الرئيس التنفيذي لشركة “Thies” الرائدة في خدمات التعدين مايكل رايت؛ الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع التعديني بالمملكة، ومستهدفات الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين، إضافة إلى نظام الاستثمار التعديني، الذي يحقق الاستقرار التشريعي في بيئة استثمارية تعد الأسرع نموًا في العالم.

والتقى الخريّف مع الرئيس التنفيذي في مجموعة Weir، جون ستانتون، الشركة الهندسية البارزة في تقديم حلول لتحسين الأداء وكفاءة الإنتاج في عدة قطاعات؛ منها التعدين، وشهد اللقاء مباحثات حول قطاع الصمامات والمضخات. كما عقد معاليه لقاءً مع رئيس حلول معالجة الصخور في شركة “Sandvik”؛ ريتشارد هاريس، ورئيس حلول الحفر السطحي بيتري فيرانكوسكي، وشهد اللقاء استعراض مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للتعدين في المملكة، والفرص الاستثمارية المتاحة، كما اجتمع مع رئيس قسم التعدين دايف قودارد لشركة “هيكساجون” الرائدة عالميًا في الحلول الرقمية، وسلّط الخريّف الضوء على جهود المملكة في التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات.