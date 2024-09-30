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اكتشاف خلايا خفية تساعد في التئام الجروح

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      30 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ وكالات

كشفت دراسة أُجريت بمعهد أبحاث الصحة والطب في أستراليا، عن نوع من الخلايا الجديدة التي تختبئ داخل الشريان الأورطى، والتي تساعد الجسم على الشفاء والتئام الجروح عبر زيادة نمو الأوعية الدموية، وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية “Nature Communications” العلمية، أن تلك الخلايا المكتشفة حديثاً تحمل اسم “EndoMac progenitors”، وهي خلايا يتم تنشيطها في حالة ضعف تدفق الدم، حيث تتوسع بسرعة للمساعدة في الشفاء.

وجاءت هذه النتائج استناداً إلى بيانات إيجابية جرى رصدها في عينة من الفئران المصابة بمرض السكري، والتي تم حقنها بهذه الخلايا بعد زرعها في المختبر على هيئة مستعمرات، حيث أدّى ذلك إلى تسارع التئام الجروح لديها.

وتمكّن الباحثون من تحويل تلك الخلايا إلى خلايا بلعمية تبطن الأوعية الدموية، والتي تنشأ بشكل طبيعي في جسم الثدييات خلال مراحل مبكرة من العمر؛ إذ يتلخّص دورها في التهام وبلع مسببات الأمراض.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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