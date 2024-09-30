اكتشاف خلايا خفية تساعد في التئام الجروح

البلاد ــ وكالات

كشفت دراسة أُجريت بمعهد أبحاث الصحة والطب في أستراليا، عن نوع من الخلايا الجديدة التي تختبئ داخل الشريان الأورطى، والتي تساعد الجسم على الشفاء والتئام الجروح عبر زيادة نمو الأوعية الدموية، وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية “Nature Communications” العلمية، أن تلك الخلايا المكتشفة حديثاً تحمل اسم “EndoMac progenitors”، وهي خلايا يتم تنشيطها في حالة ضعف تدفق الدم، حيث تتوسع بسرعة للمساعدة في الشفاء.

وجاءت هذه النتائج استناداً إلى بيانات إيجابية جرى رصدها في عينة من الفئران المصابة بمرض السكري، والتي تم حقنها بهذه الخلايا بعد زرعها في المختبر على هيئة مستعمرات، حيث أدّى ذلك إلى تسارع التئام الجروح لديها.

وتمكّن الباحثون من تحويل تلك الخلايا إلى خلايا بلعمية تبطن الأوعية الدموية، والتي تنشأ بشكل طبيعي في جسم الثدييات خلال مراحل مبكرة من العمر؛ إذ يتلخّص دورها في التهام وبلع مسببات الأمراض.