656 % نمو أعداد السياح الوافدين لأغراض الترفيه بالمملكة

البلاد – الرياض

أعلنت وزارة السياحة، بالتزامن مع يوم السياحة العالمي أن المملكة العربية السعودية استقبلت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر يوليو من العام الحالي 2024م، 17.5 مليون سائح وافد من الخارج، بزيادة تقدر بنسبة 10 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023م، وزيادة بنسبة 73 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م.

وأوضحت الوزارة، أن عدد السياح الوافدين من الخارج لأغراض الترفيه والعطلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 4.2 ملايين سائح وافد من الخارج، بنسبة نمو تقدر بـ 25 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023م، ونسبة نمو تقدر بـ 656% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م.



وتبرهن القفزات التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، على فاعلية وكفاءة الإستراتيجيات والخطط التي أقرتها المملكة لبناء قطاع سياحي مستدام وفقًا لرؤية المملكة 2030، حيث حققت المملكة مستهدف الوصول إلى 100 مليون سائح خلال العام الماضي 2023م قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.

ونجحت المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، حيث تصدرت قائمة الأمم المتحدة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين خلال العام الماضي 2023م، متصدرة قائمة دول مجموعة العشرين في مؤشري نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة للسياحة “تقرير باروميتر السياحة العالمية لشهر سبتمبر 2024م”.

من جهة ثانية، انطلقت النسخة الثالثة من مهرجان سماء العُلا 2024، بمجموعة من الأنشطة المميزة والتجارب الاستثنائية في قلب الطبيعة الصحراوية الرائعة للعُلا.

وحظي المهرجان الذي تقدمه لحظات العُلا إقبالًا واسعًا لما يقدمه من فعاليات مبتكرة تضفي على المهرجان طابعًا فريدًا يمزج بين المغامرة والاستكشاف، حيث يسلط الضوء على روعة العُلا من منظور جديد، مما يجعله تجربة فريدة تلبي تطلعات عشاق الاستكشاف ومحبي التصوير الفوتوغرافي، وكذلك الباحثين عن تجربة غامرة تحت نجوم العُلا المتلألئة.

وتستمر فعاليات مهرجان سماء العُلا إلى الخامس من شهر أكتوبر القادم، وتتضمن تجربة للمناطيد الهوائية الساخنة يستكشف الزائر من خلالها تضاريس العُلا الخلابة وتاريخها البشري الغني.



كما يقدم المهرجان تجربة غامرة لعشاق النجوم والتصوير الفوتوغرافي، حيث يُمكنهم اكتشاف روعة سماء العُلا من خلال تجربة مراقبة النجوم وتقدم هذه التجربة فرصة فريدة للمهتمين بالتصوير الفلكي لتعلم مهارات جديدة في هذا المجال.

ويقدم مسار الوادي الخفي في محمية شرعان الطبيعية وجهة استثنائية تجمع بين عشاق الترفيه والاستكشاف والمناظر الطبيعية.

وتتضمن الجولة الممتدة لمدة ساعة ونصف أروع المسارات على الرمال الناعمة والتضاريس الطبيعية الساحرة لمسافة 5 كيلومترات، مما يخلق لحظات لا تُنسى تحت سماء العُلا الساحرة.

وفي تجربة عشاء تحت النجوم، تجمع بين الأطباق الغنية والمتنوعة والتجارب الترفيهية المُلهمة. كما خصصت لحظات العُلا موقعا مخصصا للاطلاع على تفاصيل المهرجان وطرق دخول وحجز الفعاليات experiencealula.com.