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أخضر تحت 20 يتأهل لكأس آسيا
الرياضة

أخضر تحت 20 يتأهل لكأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      29 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل المنتخب الوطني السعودي تحت 20 عامًا إلى بطولة كأس آسيا للشباب 2025 المقرر إقامتها في الصين العام المقبل.

وحسم التعادل السلبي مباراة الأخضر تحت 20 أمام نظيره الأسترالي، التي جرت اليوم الأحد على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ليتزع منتخبنا الوطني للشباب صدارة مجموعته ومن ثم بلوغ كأس آسيا رسميًا.

ورفع المنتخب الوطني للشباب رصيده إلى 10 نقاط متصدرًا مجموعته بفارق الأهداف عن نظيره الأسترالي، الذي سينتظر موقفه من التأهل وفقًا لحسابات أفضلِ 5 من أصحاب المركز الثاني في مجموعات التصفيات.

وكان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا قد استضاف في أبها المجموعة “الرابعة” من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، التي ضمت إلى جواره منتخبات أستراليا، وفلسطين، وأفغانستان، وماكاو.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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