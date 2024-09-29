أخضر تحت 20 يتأهل لكأس آسيا

البلاد- جدة
تأهل المنتخب الوطني السعودي تحت 20 عامًا إلى بطولة كأس آسيا للشباب 2025 المقرر إقامتها في الصين العام المقبل.
وحسم التعادل السلبي مباراة الأخضر تحت 20 أمام نظيره الأسترالي، التي جرت اليوم الأحد على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ليتزع منتخبنا الوطني للشباب صدارة مجموعته ومن ثم بلوغ كأس آسيا رسميًا.
ورفع المنتخب الوطني للشباب رصيده إلى 10 نقاط متصدرًا مجموعته بفارق الأهداف عن نظيره الأسترالي، الذي سينتظر موقفه من التأهل وفقًا لحسابات أفضلِ 5 من أصحاب المركز الثاني في مجموعات التصفيات.
وكان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا قد استضاف في أبها المجموعة “الرابعة” من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، التي ضمت إلى جواره منتخبات أستراليا، وفلسطين، وأفغانستان، وماكاو.