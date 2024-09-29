سيدات الطائرة يبدأن المنافسة في دورة الألعاب السعودية.. ومنافسات الرجال تنطلق غدًا

استهلت سيدات كرة الطائرة مشاركتهن في النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية، بثلاث مواجهات أقيمت على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.
وافتتح فريق سيدات نادي الفيحاء المنافسات بفوزه على فريق جامعة دار الحكمة بنتيجة 3-0 ضمن المجموعة (أ). كما تغلب فريق سيدات نادي العلا على فريق جدة يونايتد بنفس النتيجة ضمن المجموعة (ب)، بينما كسب فريق سيدات نادي العنقاء مواجهته ضد فريق أرام نجد بنتيجة 3-0 ضمن المجموعة (ج).
وتستكمل منافسات السيدات غدًا الاثنين بلقاءات جديدة؛ حيث يواجه فريق النصر جامعة دار الحكمة في الساعة التاسعة صباحًا، على صالة وزارة الرياضة، يتبعه لقاء فريق القادسية بنادي العلا في الساعة 11:00 صباحًا، وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة نادي فيد ضد أرام نجد عند الساعة الواحدة ظهرًا.
أما منافسات كرة الطائرة للرجال في النسخة الثالثة من الدورة، فتنطلق غدًا بثلاث مباريات؛ حيث يلتقي فريق أبها بنادي نيوم في الساعة الثالثة عصرًا، تليه مباراة النصر ونادي الخويلدية في الساعة الخامسة عصرًا، وتختتم مواجهات اليوم بلقاء نادي الخليج ضد نادي العلا في الساعة السابعة مساءً.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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