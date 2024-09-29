“البريد السعودي” يحصل على جائزة عالمية في مجال التطوير لعام 2024

الرياض : البلاد

حصلت مؤسسة البريد السعودي “سبل” على جائزة أفضل مبادرة في مجال التطوير أو التصميم التنظيمي على مستوى الجهات العالمية لعام 2024م، والممنوحة من المعهد البريطاني العالمي للموارد البشرية CIPD، وذلك في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

ويأتي حصول “سبل” على الجائزة، تأكيدًا على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير الإستراتيجيات المتقدمة، لصقل قدرات منسوبيها، وتزويدهم بأرقى المعارف والمهارات والخبرات لإيجاد كوادر قادرة على قيادة مسيرة التحول المؤسسي، وذلك انطلاقًا من مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية بصفته أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتواصل “سبل” إستراتيجيتها لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، سعيًا منها لتحسين مؤشرات الأداء العام، من خلال رفع معدلات الكفاءة الشخصية، والإنتاجية المهنية لدى جميع المستويات الوظيفية، بجانب تطبيق العديد من المبادرات التي تستهدف تطوير تجربة الموظف وتحديد الأدوار والمسارات الوظيفية، وكذلك الآليات والأدوات التي تستخدم المنهج العلمي لإحراز التقدم المهني المنشود، وهو ما يساعد منسوبيها على فهم أدوارهم الوظيفية بدقة، وتهيئة بيئة عمل مثالية تحقق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.

ويسعى البريد السعودي للارتقاء بقدرات ومهارات منسوبيه وفق أرقى الممارسات العلمية محليًا وإقليميًا وعالميًا، بصفتهم الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفاته الإستراتيجية، ليصبح الجهة الرائدة والخيار الإستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، كمشغل وطني يمتاز بإمكانيات عالية في تقديم الممكنات اللوجستية والجيومكانية على مستوى المنطقة.