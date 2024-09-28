الرياضة غدًا.. الخليج أمام ماغديبورغ الألماني في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الدمام-البلاد

يلتقي الخليج مع نظيره ماغديبورغ الألماني، عند الساعة الـ (3:00) من مساء غدٍ الأحد، في مباراته الثانية ببطولة العالم للأندية لكرة اليد، المقامة حاليًا في مصر. يسعى ممثل الوطن وبطل آسيا «الخليج» إلى تقديم مستوى مميز في مواجهة منافسه ماغديبورغ الألماني حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والتي استضافتها المملكة العربية السعودية. وكان الخليج قد حقق انتصارًا كبيرًا في خطوته الأولى بالبطولة، بفارق (23) هدفًا أمام فريق كاليفورنيا إيغلز الأمريكي، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة. وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد في الدور التمهيدي، ثم يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، إضافة إلى الفريق الأفضل من أصحاب المركز الثاني.