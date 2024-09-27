يد الخليج تهزم إيجلز الأمريكي في مونديال الأندية

البلاد- جدة

حقق فريق الخليج لكرة اليد الفوز على نظيره كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 48- 25، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من (27) سبتمبر الجاري إلى (3) أكتوبر المقبل. وحسم فريق اليد الشوط الأول لصالحه بنتيجة 22- 16، قبل أن يواصل تفوقه ويفوز في النهاية بالمباراة.

ويشارك في البطولة (9) أندية، قُسمت إلى ثلاث مجموعات، الأولى تضم: الزمالك المصري ـ فيزبريم المجري ـ توباتي البرازيلي، وفي المجموعة الثانية: الأهلي المصري ـ برشلونة الإسباني ـ جامعة سيدني الأسترالي، ويأتي الخليج ممثل الوطن وبطل آسيا في المجموعة الثالثة رفقة ماغديبورغ الألماني، وكاليفورنيا إيغلز الأمريكي.

وحقق الخليج انطلاقة قوية بعد الفوز على منافسه الأمريكي، قبل المواجهة القوية في الجولة الثانية ضد ماغديبورغ الألماني حامل لقب البطولة.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد في الدور التمهيدي، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، إضافة إلى الفريق الأفضل من أصحاب المركز الثاني.