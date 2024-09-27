غدًا.. 4 مواجهات في انطلاق الجولة الرابعة من ممتاز اليد

الرياض-البلاد

تجري (4) مواجهات مساء غدٍ السبت، في انطلاق منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي (2024-2025)م، حيث تقام ثلاث مواجهات عند الساعة الـ (4:00) مساءً، يلتقي في الأولى العدالة مع الروضة على صالة نادي الروضة بالأحساء، وفي الثانية يستضيف الزلفي نظيره المحيط على صالة نادي الزلفي بالزلفي، وفي الثالثة يلتقي الوحدة مع الصفا على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، وعلى الصالة نفسها تجري المواجهة الرابعة بين الابتسام والترجي عند الساعة الـ (7:00) مساءً.

وتُستكمل الجولة بعد غدٍ الأحد بمواجهتين، تجمع الأولى بين مضر والأهلي عند الساعة الـ (4:00) مساءً على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، وعلى الصالة ذاتها يلعب النور مع نظيره الهدى في قمة مباريات الجولة عند الساعة الـ (6:30) مساءً، مع تأجيل مباراة الخليج والقارة لمشاركته في بطولة العالم للأندية.

ويتصدر الصفا سلم الترتيب العام للدوري برصيد (6) نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن الخليج صاحب المركز الثاني، وكذلك عن مضر والأهلي والهدى، الذين يحتلون المراكز من الثاني وحتى الخامس، وبرصيد (4) نقاط يأتي النور في المركز السادس، ثم المحيط والقارة والعدالة والترجي في المراكز من السابع إلى العاشر برصيد نقطتين، في الوقت الذي استمر فيه رصيد الابتسام والزلفي والوحدة والروضة خاليًا من النقاط في المراكز من الحادي عشر وحتى الرابع عشر تواليًا.