شاهد| النصر يتخطى الوحدة بثنائية ويحتل وصافة ” روشن”

البلاد- جدة

واصل فريق النصر مسلسل عروضه القوية، تحت قيادة مديره الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، بفوز جديد على حساب ضيفه الوحدة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن.

انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف سجله أنجيلو جابرييل مع الدقيقة 41، وعزز كريستيانو رونالدو من تقدم النصر في الشوط الثاني من ركلة جزاء مع الدقيقة 56.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لوليد باخوشين لاعب الوحدة مع الدقيقة 89 من عمر المواجهة.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة رقم 11 محتلاً وصافة ترتيب دوري روشن خلف الهلال صاحب الـ 12 نقطة والصدارة، والخسارة جمدت رصيد الوحدة عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.