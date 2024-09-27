الرياضة أخضر الطاولة ينتزع 5 ميداليات في دولية الدمام

الدمام-البلاد

اختتمت امس الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024 منافسات “البطولة الدولية للشباب والناشئين لكرة الطاولة” التي أُقيمت في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام. شهدت البطولة مشاركة أكثر من 180 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، مثلوا 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك تحت تنظيم الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وإشراف WTT. وانتزع المنتخب السعودي خلال البطولة خمس ميداليات متنوعة، حيث أحرز اللاعب أحمد الخلف الميدالية الفضية ضمن فئة تحت 11 عاماً. كما حصد اللاعب عبدالرحمن الطاهر برونزية فئة الفردي تحت 13 عاماً، بالإضافة إلى ثلاث برونزيات في فئة تحت 11 عاماً لكل من جوانا القحطاني، حور الغامدي، وفارس الطاهر. وتوّج الفائزين خلال أيام البطولة الدكتور عبدالله البار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وأعضاء مجلس الإدارة. وقد أشادوا بمستوى البطولة والمشاركة الفعالة من اللاعبين واللاعبات على الصعيدين المحلي والدولي. من جانبه، أكد الدكتور عبدالله البار على أهمية مثل هذه البطولات في اكتساب لاعبي ولاعبات المنتخب السعودي خبرات ميدانية كبيرة، قائلاً: “لقد قدّمت البطولة فرصة حقيقية للاعبينا للتنافس مع لاعبين من مختلف دول العالم، مما ساهم في تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم على المستوى الدولي”. وأضاف: “نحن فخورون بما حققوه من إنجازات، ونتطلع إلى مواصلة دعمهم من خلال مثل هذه الاستحقاقات التي تهيئهم للتألق في المحافل الدولية القادمة”. كما أشار الدكتور البار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة الطاولة سيواصل العمل على تطوير المواهب الشابة وصقل قدراتهم من خلال تنظيم واستضافة المزيد من البطولات الدولية في المستقبل.