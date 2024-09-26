شركة مطوفي حجاج الدول العربية تحتفل باليوم الوطني الـ94

البلاد – مكة المكرمة

احتفت شركة مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) باليوم الوطني الرابع والتسعين .

وأقامت الشركة حفلا دعت له أعضاء مجلس الإدارة وموظفي ومنسوبي الشركة وكافة المساهمين والمساهمات ، في وقت ازدانت برجي مطوفي العرب باللون الأخضر والعلم السعودي .

وتخلل الاحتفال عدة فقرات اشتملت على كلمات احتفائية وفنون شعبية ، كما عرض فيلم وثائقي يحكي جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والنقلة النوعية التي شهدتها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في العهد السعودي الزاهر .

من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة الشركة أ. محمد حسن معاجيني التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – ، وإلى ولي عهده الأمين الملهم الأمير محمد بن سلمان -رعاه الله – ، وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل و الإخوة المقيمين على ثرى هذا الوطن الطاهر بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية .



وقال معاجيني :” يُطلُ علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ليعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام الأول من الميزان من كل عام ، يوماً محفوراً في ذاكرة التاريخ منقوشاً في فكر ووجدان المواطن السعودي “، مضيفا “ففي هذا اليوم وحد فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفُرقة و التناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل “.

وشدد معاجيني على أن احتفالهم بهذه الذكرى العظيمة على قلوبهم ، ليعبروا عما تُكنه صدورهم من محبة و تقدير لهذه الأرض المباركة ولمن كان لهم الفضل بعد الله تعالى في ما تنعم به بلادنا من رفاهية و استقرار .



وأردف :” تشهد المملكة في سنوات قلائل قفزات حضارية لا مثيل لها في جميع المجالات ” ، مستشهدًا بما سجّلته منظومة الحج والعمرة خلال مسيرة وطنية دامت لأكثر من 94 عامًا، إنجازات ونقلات نوعية متعددة أسهمت في تسهيل إجراءات قدوم الحجاج والمعتمرين، ورفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، وذلك بدعم متواصل من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وقال رئيس مجلس الإدارة :” كوننا جزء من هذه المنظومة كان حلمنا وشغفنا الدائم في شركة مطوفي حجاج الدول العربية هو تجويد خدماتنا المقدمة لضيوف الرحمن على مدار الـ40 عاماً شهدت خلالها الشركة تطورات عدة وقفزات نوعية متجاوزين كل التحديات والأزمات باقتدار نحو التميز والريادة محققين على إثرها العديد من شهادات الجودة وجوائز الإبداع “.



من جهته بارك نائب رئيس مجلس إدارة أشرقت أ. موفق خوج للقيادة الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني ، مؤكداً على أنهم سائرون على منهجهم وتعليماتهم بتقديم الخدمة النموذجية لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 “.