اليوم إجراء قرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

البلاد- جدة
تترقب جماهير كرة القدم السعودية قرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، موسم 2024-2025، حيث تُعد هذه القرعة مرحلة حاسمة ومليئة بالإثارة. بعد المفاجآت الكبيرة التي شهدها دور الـ32، فقد خرج فريق الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب على يد الجندل.
وبحسب ما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم، ستجرى قرعة دور الـ16 لكأس الملك اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت السعودية.
– القنوات الناقلة
يمكن متابعة قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين عبر قنوات SSC، حيث تم تخصيص قناة SSC NEWS المجانية لنقل الحدث. يمكن للجماهير أيضًا مشاهدة القرعة مجانًا عبر تطبيق “شاهد” أو عبر الحساب الرسمي لكأس خادم الحرمين الشريفين على منصة X.
– الفرق المتأهلة إلى دور 16
نجحت الأندية التالية في التأهل إلى دور الـ16
العربي
القادسية
النصر
الطائي
الوحدة
الفيحاء
الجندل
الاتفاق
الشباب
الجبلين
الهلال
الاتحاد
النجمة
التعاون
الرائد
الرياض
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م