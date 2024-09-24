شاهد| الجبلين يُقصي الفتح ويتأهل لدور الـ16 في كأس الملك

البلاد- جدة
تأهل فريق الجبلين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على نظيره الفتح، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات دور الـ 32 للمسابقة.
سجل اللاعب خوان نارفايز الهدف الأول لفريق الجبلين في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وجاء الهدف الثاني لفريق الجبلين في الدقيقة 69؛ ليفجر فريق الجبلين مفاجأة كبيرة بإقصائه فريق الفتح.
🎥 الهدف الأول لـ @aljabalainFC ⚽️
⏰ '11 خوان نارفيز#الجبلين_الفتح #نحلم_ونحقق | #أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/EFvh2eVvqC
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 24, 2024
🎥 الهدف الثاني لـ @aljabalainFC ⚽️
⏰ '68 خليل عبسي#الجبلين_الفتح 2 – 0 #نحلم_ونحقق | #أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/Z3tvISDcol
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 24, 2024