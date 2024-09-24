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شاهد| الجبلين يُقصي الفتح ويتأهل لدور الـ16 في كأس الملك
الرياضة

شاهد| الجبلين يُقصي الفتح ويتأهل لدور الـ16 في كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      24 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل فريق الجبلين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على نظيره الفتح، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات دور الـ 32 للمسابقة.

سجل اللاعب خوان نارفايز الهدف الأول لفريق الجبلين في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وجاء الهدف الثاني لفريق الجبلين في الدقيقة 69؛ ليفجر فريق الجبلين مفاجأة كبيرة بإقصائه فريق الفتح.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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