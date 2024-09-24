“سار” تشارك في معرض “اينوترانس” 2024

الرياض : البلاد

تشارك الخطوط الحديدية السعودية “سار” في المعرض التجاري الدولي لتكنولوجيا صناعة النقل بالسكك الحديدية “اينو ترانس” الذي يُقام في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري.

ويعُد معرض “اينو ترانس” أحد أكبر المعارض المتخصصة في مجال الخطوط الحديدية في العالم، ليُسهم بدورهِ في تقديم فُرص كبرى للخطوط الحديدية السعودية “سار” لبناء شراكات إستراتيجية من خلال التعريف بأعمالها ومشاريعها الحالية والمستقبلية في هذا المجال، وذلك في ظل الخطط الإستراتيجية والتوسعية التي يجري العمل عليها خلال هذه المرحلة لرفع أطوال شبكاتها من 5,500 كيلو مترًا إلى أكثر من 8,000 كيلومترًا تُسهم في ربط مُختلف مناطق ومدن المملكة ببعضها وذلك تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتطلعات رؤية السعودية 2030 لجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وتأتي مشاركة “سار” في المعرض بعد أن شهدت النسخة الماضية من المعرض (2022) توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ألستوم لبحث مجالات نقل التكنلوجيا والمعرفة وتقنيات وممارسات الطاقة الخضراء الجديدة، التي أسهمت بعد ذلك في إجراء تجارب القطار الهيدروجيني في المملكة خلال الربع الأخير من عام 2023م، وذلك كأول تجربة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي محمد بن معاذ حميد الدين، أنّ هذه المشاركة تهدف إلى إبراز التطور الكبير الذي وصل إليه قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة وتسليط الضوء على ما تملكه “سار” من تقنيات وبنى تحتية في هذا المجال، وذلك في ظل تشغيل أحد أطول قطارات الشحن بالعالم في المملكة، وكذلك امتلاكها لقطار الحرمين السريع الذي يُعد أحد أسرع عشر قطارات كهربائية في العالم.

وأضاف حميد الدين أن أهمية المعرض لـ “سار” تأتي من خلال عقد المزيد من الشراكات مع الشركات الرائدة وجذب أحدث التقنيات في هذا المجال ما يُسهم في نقل الخبرات والمعرفة والعمل على توطين الصناعة في المملكة، وذلك تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في تبنّي هذه التقنيات والعمل على توطينها في المستقبل.