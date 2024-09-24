الرياضة اتحاد البلياردو والسنوكر يطلع على تحضيرات استضافة البطولة العربية

البلاد- جدة ناقش مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر آخر الترتيبات والتجهيزات لإستضافة البطولة العربية للبلياردو والسنوكر خلال شهر اكتوبر المقبل بمدينة الرياض وذلك خلال اجتماع مجلس الادارة الدوري الذي عقد بمقر تدريب الاتحاد بمدينة الرياض. بدا الاجتماع الذي ترأسه الدكتور ناصر الشمري رئيس مجلس ادارة الاتحاد وبحضور اعضاء المجلس بكلمة عن ذكرى اليوم الوطني 94، أوضح فيها ان اليوم الوطني ليس مجرد يوم للاحتفال، بل هو مناسبة لتجديد الولاء والانتماء للوطن، والتذكير بما حققته المملكة من تقدم وازدهار في شتى المجالات وفي مقدمتها المجال الرياضي الذي يشهد التطور في كل عام. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجان الخاصه بالاتحاد في الموسم الحالي 2024 / 2025. كما تم الاطلاع على آخر التحضيرات والتجهيزات لبطولة الألعاب السعودية في دورتها الثالثة، وتم كذلك الاطلاع ومناقشة ملف ترشيح الاتحاد للأعضاء في الاتحادات الإقليمية والقارية.