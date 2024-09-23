نيمار: استضافة السعودية مونديال 2034 ستكون تجربة مثيرة

الرياضةنيمار: استضافة السعودية مونديال 2034 ستكون تجربة مثيرة صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1446 هـ 23 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- الرياض أعرب لاعب الهلال، النجم البرازيلي نيمار عن سعادته باستضافة السعودية بطولة كأس العالم 2034. وقال نيمار عبر حساب الهلال في منصة «إكس»: “سعيد باستضافة كأس العالم في السعودية، أعتقد أن هذه النسخة من كأس العالم ستكون مثيرة للغاية”. وأضاف: “ستكون فرصة للعالم للتعرف على الثقافة السعودية؛ لذا أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة أن أكون هنا مع الجميع”. ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره البكيرية، غدًا الثلاثاء، في دور الـ 32 بكأس خادم الحرمين الشريفين.