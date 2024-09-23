شاهد| النصر يعبر الحزم ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي
حجز فريق النصر مقعده في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025/2024، وذلك بعد تغلبه على مضيفه فريق الحزم بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.
سجل للنصر ساديو ماني في الدقيقة 45، وعادل باسل السيالي النتيجة للحزم في الدقيقة 62، ثم خطف نواف بوشل هدف التأهل للنصر في لدقيقة 90+1، بعد أن استثمر خطأ فادح من دفاع الحزم.
هدددددف!⚽
رأسية ساديو ماني تعلن عن أول أهداف النصر⚽🔥
الحزم 0 × 1 النصر
#نحلم_ونحقق
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الحزم_النصر | #SSC pic.twitter.com/PugwR5Bqo4
— SSC (@ssc_sports) September 23, 2024
هدددددف!⚽
الحزم يدرك التعادل عن طريق باسل السيالي⚽🔥
الحزم 1 × 1 النصر #نحلم_ونحقق
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الحزم_النصر | #SSC pic.twitter.com/ekM7bMprTt
— SSC (@ssc_sports) September 23, 2024
هدددددف!⚽
نواف بوشل يضيف ثاني أهداف النصر⚽🔥
الحزم 1 × 2 النصر
#نحلم_ونحقق
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الحزم_النصر | #SSC pic.twitter.com/JMNIzuKdEq
— SSC (@ssc_sports) September 23, 2024