الرياضة

شاهد| النصر يعبر الحزم ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      23 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالله الفهيدي

حجز فريق النصر مقعده في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025/2024، وذلك بعد تغلبه على مضيفه فريق الحزم بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.

 

سجل للنصر ساديو ماني في الدقيقة 45، وعادل باسل السيالي النتيجة للحزم في الدقيقة 62، ثم خطف نواف بوشل هدف التأهل للنصر في لدقيقة 90+1، بعد أن استثمر خطأ فادح من دفاع الحزم.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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