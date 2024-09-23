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شاهد| الفيحاء إلى دور الـ 16 في كأس الملك
الرياضة

شاهد| الفيحاء إلى دور الـ 16 في كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      23 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل فريق الفيحاء إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن نجح في تخطى نظيره الباطن، بالفوز عليه بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم  الاثنين ضمن منافسات الـ 32 من البطولة.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة حملت توقيع كل من رينزو لوبيرز و أليخاندرو بوزويلو في الدقيقتين 30 و 36.

وفي الشوط الثاني عزز الفيحاء من التقدم بهدفين عن طريق نواف الحارثي في الدقيقة 47 ولوبيز في الدقيقة 60 محرزًا الهدف الثاني له، لتنتهي المباراة بفوزه برباعية نظيفة.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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