شاهد| الفيحاء إلى دور الـ 16 في كأس الملك

البلاد- جدة
تأهل فريق الفيحاء إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن نجح في تخطى نظيره الباطن، بالفوز عليه بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الـ 32 من البطولة.
انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة حملت توقيع كل من رينزو لوبيرز و أليخاندرو بوزويلو في الدقيقتين 30 و 36.
وفي الشوط الثاني عزز الفيحاء من التقدم بهدفين عن طريق نواف الحارثي في الدقيقة 47 ولوبيز في الدقيقة 60 محرزًا الهدف الثاني له، لتنتهي المباراة بفوزه برباعية نظيفة.
الفيحاء يقسو على الباطن برباعية نظيفة ويتأهل إلى دور الـ16
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#نحلم_ونحقق#الفيحاء_الباطن
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين | #SSC pic.twitter.com/t8xreAjHd7
— SSC (@ssc_sports) September 23, 2024