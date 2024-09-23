اليوم .. إجراء مراسم قرعة بطولة الأندية الخليجية.. والاتفاق ممثلاً للوطن

الدمام-البلاد
تقام اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة، مراسم قرعة بطولة الأندية الخليجية عند الساعة السابعة مساءً، ضمن سلسلة بطولات اتحاد كأس الخليج العربي، التي من المقرر أن تنطلق من 24 سبتمبر الجاري حتى 25 أبريل العام المقبل.
وستشهد مراسم القرعة حضور نائب رئيس مجلس الإدارة عمر بن عبدالله باخشوين، والرئيس التنفيذي حمد بن عبدالله المطوع.
وسيشارك في هذه النسخة كل من، نادي الاتفاق السعودي ، والنصر الإماراتي، والعربي القطري، والرفاع البحريني ، والقادسية الكويتي ، وأهلي صنعاء اليمني ، وظفار العماني، ودهوك العراقي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م