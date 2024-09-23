الرياضة

الاتفاق يصطدم بالعربي القطري في أبطال الخليج

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      23 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أقيمت مساء اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة، مراسم قرعة بطولة الأندية الخليجية، ضمن سلسلة بطولات اتحاد كأس الخليج العربي، والتي من المقرر أن تنطلق من 24 سبتمبر الجاري حتى 25 إبريل العام المقبل.

ويمثل السعودية في بطولة دوري أبطال الخليج نادي الاتفاق، الذي أوقعته القرعة في المجموعة الثانية رفقة أندية العربي القطري والرفاع البحريني والقادسية الكويتي.

وفي المقابل ضمت المجموعة الأولى أندية دهوك العراقي وظفار العماني وأهلي صنعاء اليمني والنصر الإماراتي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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