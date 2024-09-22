الرياضة

شاهد| القادسية يتأهل لثمن نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      22 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حجز فريق القادسية مقعده في دور الـ 16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير على نظيره العروبة برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، في إطار دور الـ 32 من البطولة.

سجل للقادسية جوليان كينيونيس في الدقيقتين 10، 51، واللاعب كاميرون بويرتاس في الدقيقة 37.

واختتم النجم الجابوني أوباميانج أهداف القادسية في الدقيقة 90+1. وفي الدقيقة 90+6، سجل اللاعب يوهان بيرغ جودموندسون الهدف الأول لفريق العروبة من ركلة جزاء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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