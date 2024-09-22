شاهد| القادسية يتأهل لثمن نهائي كأس الملك

البلاد- جدة
حجز فريق القادسية مقعده في دور الـ 16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير على نظيره العروبة برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، في إطار دور الـ 32 من البطولة.
سجل للقادسية جوليان كينيونيس في الدقيقتين 10، 51، واللاعب كاميرون بويرتاس في الدقيقة 37.
واختتم النجم الجابوني أوباميانج أهداف القادسية في الدقيقة 90+1. وفي الدقيقة 90+6، سجل اللاعب يوهان بيرغ جودموندسون الهدف الأول لفريق العروبة من ركلة جزاء.
القادسية إلى ثمن النهائي✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#نحلم_ونحقق#القادسية_العروبة
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين | #SSC pic.twitter.com/yGDyGOWnYt
— SSC (@ssc_sports) September 22, 2024