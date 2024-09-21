الرياضة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تكشف عن الهوية الجديدة لفريق السعودية

الرياض- هاني البشر كشفت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن الهوية اغلجديدة لـ “فريق السعودية”، “Team Saudi”، استكمالاً لاعتماد الجمعية العمومية الـ27 للإستراتيجية الجديدة والنموذج التشغيلي للجنة 2025م – 2032م، والتي ستشكّل مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الأولمبية والبارالمبية السعودية تتطلّب هويّة عصرية خاصة بالرياضيين، تتواكب مع المبادرات الاستراتيجية الجديدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وأكد سعادة الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن، في بيان اعلامي اليوم السبت، أن الإعلان عن هوية “فريق السعودية” هو امتداد استراتيجي للمبادرات التي اعتمدتها الجمعية العمومية للجنة والتي تطلبت الرفع مع معدلات الاتصال الفعال مع الجماهير بهوية عصرية تجعل من الرياضيين والمدربين العنصر الأهم في المنظومة الرياضية. وأعلن باعشن، عن إطلاق تطبيق “فريق السعودية”، “Team Saudi”، للهواتف الذكية، على الرابط التالي: (https://bit.ly/m/Team-Saudi) والذي يسهّل لكافة فئات المجتمع، التسجيل في رياضاتهم المفضلة، وممارستها بشكل رسمي، بالإضافة للاطلاع على آخر المستجدات بشأن الرياضات المستهدفة ونجومها وهو ما يجعل من “فريق السعودية” مشروعاً وطنياً هاماً يخص جميع السعوديين الراغبين في ممارسة الرياضة وتمثيل وطنهم.

ويُعتبر إطلاق هوية “فريق السعودية”، المنتج الرئيسي للجنة الأولمبية والبارالمبيةالسعودية، مرحلة جديدة لتعزيز التواصل الفعال مع كافة شرائح المجتمع من الرياضيين الحاليين والمستقبليين والجماهير ومحبي جميع الرياضات، من خلال تطبيق “فريق السعودية” والذي سيتيح المجال أمام جميع شرائح المجتمع ليصبحوا جزءاً من الفريق، وذلك عن طريق متابعة رياضتهم المفضلة وسبل ممارستها بطريقة احترافية، بهدف اتاحة الفرصة أمام الجميع ليمثلوا المملكة في مختلف الرياضات ويحصلوا على الدعم اللازم في طريق الصعود إلى منصات التتويج. وتستهدف اللجنة من الهوية الجديدة لـ”فريق السعودية”، إلى أن تصبح واحدة من أفضل عشر علامات تجارية رياضية في المنطقة من حيث الموثوقية والتفاعل الجماهيري، حيث ستصبح هذه الهوية هي الواجهة الإتصالية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مع الحفاظ على الشعار والهوية المؤسسية للجنة، الجهة المالكة لهوية “فريق السعودية”.