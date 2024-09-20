“لاسي ديس فاليتيز” يتوّج بكأس الملك فيصل للخيل العربية

الطائف- محمد الجليحي
تحت رعاية صاحب السموّ الملكيّ الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة -يحفظه الله- ونيابة عن سموّه الكريم، تَوَج صاحب السموّ الملكيّ الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكيّ رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكيّ الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، إسطبل النفل بكأس الملك فيصل للخيل العربية المصنّف دوليًّا، ضمن سباقات الفئة الثالثة، في الحفل الـ35 من موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد بالحوية.
وأنهت الفرس “لاسي ديس فاليتيز” مسافة الشوط البالغة 1600م، في زمن قدره 1:56.08 دقيقة، مسجلةً انتصارها الثالث بقيادة الخيال خالد الميموني وتدريبات المدرّب مصطفى الموسى، بينما حلّ ثانيًا -بفارق نصف طول فقط- الجواد “كلاش” لمالكه فالح سعيد فالح الشامسي، بقيادة عبد الله العوفي وتدريبات سلطان الحجري، وبلغ مجموع جوائز الشوط مليون ريال سعوديّ.
وبفارق أحد عشر طولًا، فاز الجواد المخضرم “تلال الخالدية” المملوك لإسطبلات الخالدية بكأس الأمير عبد الله الفيصل المصنّف دوليًّا بدرجة ليستد، بقيادة الخيال عادل الفريدي، وتدريبات المدرب ناصر بن مطلق، بعدما أنهى مسافة الشوط الذي امتدّ لـ2000م، في زمن قدره 2:26.47 دقيقة، وبلغت جائزة الشوط مليون ريال سعوديّ أيضًا. وسلّم الكأس صاحب السموّ الملكيّ الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
واستهلّ الحفل بشوط الأفراس المبتدئة برعاية الوطنية للإسكان NHC، حسمته الفرس “سحابة ديم” لمالكها ومدربها عبد المحسن الطخيم، مسجّلة انتصارها الأول في زمن قدره 1:34.33 دقيقة بقيادة الخيال عبد الله العضيب، وبلغت قيمة جائزته 50,000 ريال سعوديّ، وامتدت مسافته لـ1400م.
وفي ثاني الأشواط -الذي خُصّص لـ الخيل المبتدئة برعاية البنك الأهليّ السعوديّ، بجائزة قدرها 50,000 ريال سعوديّ أيضًا- فاز الجواد “توماس تو” لأبناء محمد بن هادي بن خيوط بالمركز الأول، بعدما أنهى مسافة الشوط البالغة 1600م، مسجّلًا فوزه الأول في زمن قدره 1:45.95 دقيقة، بقيادة الخيّال فهد الفريدي، وتدريبات المدرب سعد خيوط.
واشتملت الأمسية على 5 كؤوس أخرى هي: كأس الطائف برعاية لوسد، وكأس الطائف برعاية هاودن، وكأس الطائف برعاية الوطنية للإسكان NHC، وكأس الطائف برعاية البنك الأهليّ السعوديّ، وكأس عكاظ برعاية مجموعة بوتيك، وأقيمت جميعها بدءًا من الشوط الثالث وحتى السابع على الترتيب، قبل أن يُختتم الحفل بكأسي الملك فيصل والأمير عبد الله الفيصل، وبلغ إجمالُ مجموع جوائز الأمسية 4 ملايين وستمائة ألف ريال سعوديّ.
وفاز بالشوط الثالث الذي امتدّ لمسافة 1400م، وبلغت جائزته 400,000 ريال سعوديّ، الجواد “وسم فيصل” المملوك لفيصل بن محمد الجضعي القحطاني، بقيادة الخيال عادل الفريدي وتدريبات المدرب أحمد الشايع، بعدما أنهى مسافة الشوط في زمن قدره 1:33.34 دقيقة، عقب منافسة قوية مع أقرب منافسيه. وسلّم الكأس الأستاذ أحمد العباد مدير المبيعات في لوسد.
وفي الشوط الرابع، الذي امتدّ للمسافة نفسها، وبلغت جائزته 400,000 ريال سعوديّ أيضًا، سجّلت الفرس “متضبطة” لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، فوزها الأول، بعدما أنهت الشوط في زمن قدره 1:31.09 دقيقة، بقيادة الخيّال كاميلو أوسبينا وتدريبات المدرب أحمد محمود. وسلّم الكأس الأستاذ خالد العشري المشرف العامّ على موسم سباقات الطائف.
وفي الشوطين الخامس والسادس، بلغت المسافة 1600م، والجائزة نصف مليون ريال لكلٍّ منهما. وفاز بالشوط الخامس الجواد “سلام الخير” لإسطبل عذبة للسباقات، مسجّلًا الانتصار الثالث في مسيرته، بفارق ستة أطوال عن أقرب منافسيه؛ حيث قاده الخيّال أليكسس مورينو، لينهي السباق في زمن قدره 1:44.76 دقيقة، بتدريبات المدرّب لوكاس جايتن. وسلّم الكأس الأستاذ نضال عالم مدير عامّ القطاع الغربيّ، ممثل الشركة الوطنية للإسكان.
وشهد الشوط السادس تحقيق الفوز الثاني للإسطبل الأبيض في الأمسية؛ حيث سجّلت الفرس “تمدها” لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، انتصارها الثالث، بعدما أنهت الشوط أولًا في زمنٍ قدره 1:44.63 دقيقة بقيادة من الخيال كاميلو أوسبينا وتدريبات المدرب أحمد محمود. وسلّم الكأس الأستاذ نزار البخاري رئيس شبكة الفروع في البنك الأهلي.
وامتدّت مسافة الشوط السابع لـ2000م، وبلغت جائزته 700,000 ريال سعوديّ، وحسمه لصالحه الجواد “جاك ريد كلاود” -الفائز بكأس الشفا في هذا الموسم- المملوك لفهيد متعب فهاد السبيعي، بعدما وصل إلى خط النهاية في زمن قدره 2:16.51 دقيقة، بتدريبات المدرب سلمان العضياني، وبقيادة الخيال عادل الفريدي الذي حقق ثلاثية في هذه الأمسية. وسلّم الكأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ محافظة الطائف، والأستاذ سمير العمودي ممثل مجموعة بوتيك.
وتنطلق غدًا السبت، أمسية كأس اليوم الوطنيّ في الحفل الـ36 من موسم سباقات الطائف وتُستهلّ بشوط تكافؤ 80-96. يليه شوط لوسد تكافؤ 74-90. ثم شوط الخيل الرابحة من 0-2 برعاية لوسد. وشوط لوسد تكافؤ 70-86. وخُصّص الشوط الخامس لـ الأفراس المبتدئة برعاية الوطنية للإسكان NHC. أمّا الشوط السادس فخُصّص لـ البنك الأهليّ السعوديّ تكافؤ 0-60. والشوط السابع لـ هيئة تطوير بوابة الدرعية تكافؤ 0-60. والثامن لـ هيئة تطوير بوابة الدرعية تكافؤ 70-86. قبل أن تُختتم الأمسية بكأس اليوم الوطنيّ برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية في الشوط التاسع الأخير.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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