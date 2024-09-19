وفد من الخطوط السعودية يطمئن على صحة غانم

جدة- البلاد

قام وفد من جمعية الأحبة الاجتماعية بمحافظة جدة من منسوبي الخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة جدة بزيارة إلى زميلهم سعد غانم، للاطمنان على صحته بعد العارض الصحي الذي تعرض له مؤخرا، حيث كان أبناؤه في استقبالهم.

وضم الوفد كلاً من: عبدالعزيز محمد آل شنقيطي وحمزة الرديني وحمود اليحياوي ومحمد صبيح ومحمد الزهراني وعبدالله الطويرقي وياسر محول ومحمد الخولي، وتبادل الحضور أحاديث المحبة والأخوة والمودة والإلفة في الأحياء الشعبية في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وينبع والتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع في التربية والأمور الإجتماعية والمجتمعية والذكريات الجميلة التي جمعتهم خلال فترة عملهم في الخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة جدة.