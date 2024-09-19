اجتماعيات

وفد من الخطوط السعودية يطمئن على صحة غانم

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      19 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

قام وفد من جمعية الأحبة الاجتماعية بمحافظة جدة من منسوبي الخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة جدة بزيارة إلى زميلهم سعد غانم، للاطمنان على صحته بعد العارض الصحي الذي تعرض له مؤخرا، حيث كان أبناؤه في استقبالهم.

وضم الوفد كلاً من: عبدالعزيز محمد آل شنقيطي وحمزة الرديني وحمود اليحياوي ومحمد صبيح ومحمد الزهراني وعبدالله الطويرقي وياسر محول ومحمد الخولي، وتبادل الحضور أحاديث المحبة والأخوة والمودة والإلفة في الأحياء الشعبية في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وينبع والتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع في التربية والأمور الإجتماعية والمجتمعية والذكريات الجميلة التي جمعتهم خلال فترة عملهم في الخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة جدة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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