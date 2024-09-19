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المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف “فيفا”
الرياضة

المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف “فيفا”

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      19 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حافظ المنتخب الوطني على مركزه في التصنيف الشهري للمنتخبات الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتواجد الأخضر في المركز الـ56 عالمياً بتصنيف فيفا لشهر سبتمبر، بعدما خاض مباراتين خلال فترة التوقف، ضمن منافسات الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث تعادل على ملعبه مع إندونيسيا 1-1، وفاز على نظيره الصيني في عقر داره 2-1.

ويتواجد الأخضر، في المجموعة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بجانب منتخبات: الصين، وإندونيسيا، واليابان، والبحرين، وأستراليا.

وعلى المستوى العالمي، ظل المنتخب الأرجنتيني في صدارة الترتيب لتصنيف فيفا، وخلفه المنتخب الفرنسي، بينما جاءت إسبانيا في المركز الثالث، وإنجلترا رابعاً، متفوقة على البرازيل صاحبة المركز الثامن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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