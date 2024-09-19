المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف “فيفا”

البلاد- جدة

وتواجد الأخضر في المركز الـ56 عالمياً بتصنيف فيفا لشهر سبتمبر، بعدما خاض مباراتين خلال فترة التوقف، ضمن منافسات الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث تعادل على ملعبه مع إندونيسيا 1-1، وفاز على نظيره الصيني في عقر داره 2-1.

ويتواجد الأخضر، في المجموعة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بجانب منتخبات: الصين، وإندونيسيا، واليابان، والبحرين، وأستراليا.

وعلى المستوى العالمي، ظل المنتخب الأرجنتيني في صدارة الترتيب لتصنيف فيفا، وخلفه المنتخب الفرنسي، بينما جاءت إسبانيا في المركز الثالث، وإنجلترا رابعاً، متفوقة على البرازيل صاحبة المركز الثامن.