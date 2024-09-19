المدينة المنورة : 5 مواقع تحتضن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 94

المدينة المنورة : البلاد

أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة انتهائها من تجهيز وتزيين طرقات وشوارع وجسور وميادين المدينة احتفاء باليوم الوطني الــ94 ، إلى جانب جاهزيتها في إطلاق سلسلة من الفعاليات التي تستهدف كافة الفئات العمرية، وذلك في 5 مواقعٍ حيوية بالمنطقة، بدءًا بميدان الملك عبدالعزيز، الذي تم تجهيزه بأجهزة الصوت والإضاءة والمجسمات التعبيرية، إضافة إلى الشاشات التي تحمل هوية اليوم الوطني، وصولاً إلى حديقة الدعيثة، وحديقتٌي الملك فهد والأمير محمد بن عبدالعزيز، وحديقة الخالدية التي ستشهد هي الأخرى فعاليات متنوعة بجملة من البرامج التي تأتي بالتواؤم فيما بينها، وتضم العديد من العروض الوثائقية والتفاعلية عن المملكة، والفلوكلورات الشعبية، والعروض المسرحية والمواهب، والقصائد الشعرية ، والفقرات الترفيهية التي تستهدف كافة أفراد الأسرة، بالإضافة الى أركان لفعاليات الأطفال وخلافها من الأنشطة والمسابقات الثقافية والترفيهية، مبينةً أن ذلك سيتم ببرامج متكاملة لإقامة فعاليات متنوعة ومتعددة تجسد احتفال أهالي المدينة المنورة بهذه المناسبة الغالية، والتي تأتي من منطلق إبراز الدور العظيم للملك عبدالعزيز – رحمه الله- لتوحيد المملكة، والاعتزاز بمضامين رؤية المملكة 2030، في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبناء وبنات هذا الوطن وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.