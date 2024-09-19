الرياضة التعادل السلبي يحسم لقاء الأخدود والقادسية

البلاد- جدة حسم التعادل السلبي مباراة فريقي الأخدود والقادسية، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي “جولة نحلم ونحقق” للموسم الكروي 2024-2025. وواصل القادسية فقدان النقاط بعدما خسر لقاء الجولة الثالثة أمام الشباب بهدف دون رد، ولعب منقوصًا بعد طرد لاعبه جوليان كينونيس مع الدقيقة 45 من عمر المباراة، بسبب تدخل عنيف ضد سعيد الربيعي لاعب الأخدود، قبل أن يقوم حكم المباراة بطرد داميون لوي لاعب الفريق المضيف في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط الثاني. التعادل رفع رصيد القادسية إلى النقطة السابعة محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، وحصد الأخدود أولى نقاطه في المسابقة واحتل المرتبة السابعة عشرة.